В результате армянской провокации ранен военнослужащий азербайджанской армии

БАКУ/Trend/ - В результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Военнослужащему, получившему ранение в результате провокации противника, была немедленно оказана первая медицинская помощь, раненый эвакуирован в военно-медицинское учреждение.

В настоящее время продолжается обстрел наших позиций в указанном направлении. Наши подразделения принимают ответные меры.

Заявляем, что вся ответственность за последствия провокации, совершенной армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны", - говорится в сообщении ведомства.