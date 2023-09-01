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В результате армянской провокации ранен военнослужащий азербайджанской армии

Общество Материалы 1 сентября 2023 09:56 (UTC +04:00)
В результате армянской провокации ранен военнослужащий азербайджанской армии

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - В результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Военнослужащему, получившему ранение в результате провокации противника, была немедленно оказана первая медицинская помощь, раненый эвакуирован в военно-медицинское учреждение.

В настоящее время продолжается обстрел наших позиций в указанном направлении. Наши подразделения принимают ответные меры.

Заявляем, что вся ответственность за последствия провокации, совершенной армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны", - говорится в сообщении ведомства.

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