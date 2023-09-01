Возбуждено уголовное дело по факту ранения азербайджанского военнослужащего в результате армянской провокации

БАКУ/Trend/ - По факту ранения военнослужащего N-ской военной части Министерства обороны Азербайджана Тагиева Мухаммеда Рамиз оглу, в результате огня, открытого армянской стороной, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Trend со ссылкой на Военную прокуратуру, сообщение об этом поступило в Кяльбаджарскую военную прокуратуру. На основании данного обращения сотрудники прокуратуры взяли показания, совместно с сотрудниками управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры выполнены соответствующие работы и другие действия.

По факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2.12 Уголовного кодекса, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и неотложные необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается, будут приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством.