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Ранены еще двое военнослужащих Азербайджана в результате армянской провокации

Общество Материалы 1 сентября 2023 10:59 (UTC +04:00)
Ранены еще двое военнослужащих Азербайджана в результате армянской провокации

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Ранены еще двое военнослужащих Азербайджана в результате армянской провокации, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района.

Отметим, что ранее, в результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района был ранен военнослужащий Азербайджанской Армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.

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