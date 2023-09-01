Глава ИВ Губинского района представлен коллективу

БАКУ/Trend/ - 1 сентября помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев с участием представителей районной общественности представил коллективу Ильгара Акиф оглу Махмудова, назначенного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Губинского района.
Как сообщает Trend, представляя нового главу, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации Президента страны.
И.Махмудов выразил признательность за оказанное ему доверие.