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Глава ИВ Губинского района представлен коллективу

Общество Материалы 1 сентября 2023 11:46 (UTC +04:00)
Глава ИВ Губинского района представлен коллективу

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 1 сентября помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев с участием представителей районной общественности представил коллективу Ильгара Акиф оглу Махмудова, назначенного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики главой Исполнительной власти Губинского района.

Как сообщает Trend, представляя нового главу, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации Президента страны.

И.Махмудов выразил признательность за оказанное ему доверие.

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