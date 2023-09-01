Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - По результатам зачисления в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, объявленным Государственным экзаменационным центром на 2023/2024 учебный год, самый высокий проходной балл в стране был зафиксирован на специальность, преподаваемую в Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН).

Так, проходной балл на специальность «Информационная безопасность» БВШН (обучение по госзаказу) составил 673,3, что является самым высоким проходным баллом среди высших учебных заведений страны.

БВШН также продолжает лидировать в проходных баллах по другим специальностям.

Так, в этом году проходной балл на специальность «Компьютерная инженерия» БВШН (обучение по госзаказу) составил 659,7, на специальность «Химическая инженерия» — 646,5, «Управление бизнесом» — 640,1, «Инженерия по автоматизации процессов» — 635,6, «Нефте-газовая инженерия» — 621 .