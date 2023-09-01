Сепаратисты в Карабахе перекрыли движение по дороге Агдам-Ханкенди (ДОБАВЛЕНО)

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БАКУ/Trend/ - Армянские сепаратисты в Карабахе проводят акцию протеста на дороге Агдам-Ханкенди недалеко от Аскерана, чтобы воспрепятствовать доставке продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца в Ханкенди, сообщает в пятницу Trend.

На кадрах полученных Trend, видно, что сепаратисты фактически перекрыли дорогу. Тот факт, что армяне, кричащие миру о якобы «гуманитарной катастрофе» в Ханкенди, воспрепятствовали прибытию продовольственного груза из Баку, является расизмом, и подобное поведение должно быть серьезно осуждено международным сообществом.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца отправило 40 тонн муки проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения. В настоящее вермя грузовики ждут на посту российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди. Командованию российского миротворческого контингента было направлено обращение с просьбой создать условия для доставки продовольственного груза в Ханкенди.