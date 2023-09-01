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На автомобильную дорогу Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с продовольственным грузом для армян, подано электричество (ФОТО)

Общество Материалы 1 сентября 2023 23:07 (UTC +04:00)
На автомобильную дорогу Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с продовольственным грузом для армян, подано электричество (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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АГДАМ /Trend/ - На автомобильную дорогу Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с продовольственным грузом, отправленным из Баку для армянского меньшинства Карабаха, подано электричество.

Как сообщает карабахское бюро Trend, работы по прокладке линии электропередачи протяженностью 1500 метров завершены.

Линия электропередачи (110/35/10 кВ) от подстанции "Агдам-2" проложена по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди до участка, где остановилась автоколонна с продовольственным грузом.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общества Красного Полумесяца отправило 40 тонн муки проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения. В настоящее время грузовики находятся у поста российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди. Командованию российского миротворческого контингента было направлено обращение с просьбой создать условия для доставки продовольственного груза в Ханкенди.

На автомобильную дорогу Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с продовольственным грузом для армян, подано электричество (ФОТО)
На автомобильную дорогу Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с продовольственным грузом для армян, подано электричество (ФОТО)
На автомобильную дорогу Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с продовольственным грузом для армян, подано электричество (ФОТО)
На автомобильную дорогу Агдам-Ханкенди, где остановилась автоколонна с продовольственным грузом для армян, подано электричество (ФОТО)
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