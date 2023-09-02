В Азербайджане для инвалидов и пожилых людей будут созданы мобильные центры обслуживания

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в связи с инвалидностью будут созданы мобильные центры оперативного обслуживания.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты Азербайджанской Республики.

В 2024-2026 годах планируется реализация соответствующих мер, а также изучение передового международного опыта и приминения его в Азербайджане по утвержденному главой государства плану действий в соответствии с "Государственной программы развития социальных услуг в Азербайджанской Республике на 2023-2026 годы".

В плане предусмотрено, что не менее 200 человек с инвалидностью и 150 пожилых людей будут обеспечены оперативными услугами посредством центров мобильного обслуживания в 4 городах и регионах республики. Эти услуги направлены на предоставление более оперативной помощи, в которой они нуждаются, и социальных услуг.

Согласно документу, в 6 городах и регионах Азербайджана будут реализованы проекты, связанные с вовлечением пожилых людей в общественно-полезную деятельность, целенаправленным использованием их знаний и умений, а также эффективной организацией досуга.