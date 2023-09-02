В переговорах о продовольственном грузе нет никаких подвижек - Джейхун Мирзаев

БАКУ /Trend/ - В переговорах о продовольственном грузе нет никаких подвижек.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, об этом сказал генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного полумесяца Джейхун Мирзаев.

Он отметил, что автоколонна с продовольственным грузом уже 5 дней находится на дороге Агдам-Ханкенди.

«Наша цель состоит в том, чтобы, получив разрешение на въезд, доставить груз в 40 тонн муки проживающим в Карабахской экономической зоне жителям армянского происхождения. Пока никаких переговоров нет. Как только появится новая информация, со мной свяжутся. В данный момент мы ждем ответа. Пока не доставим привезенный продовольственный груз армянским жителям в Ханкенди, мы остаемся тут, будем продолжать свою деятельность»,- добавил Д.Мирзаев.

Напомним, что 29 августа Азербайджанское общество Красного полумесяца отправило 40 тонн муки для проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения. Автоколонна с гуманитарной помощью въехала на дорогу Агдам-Ханкенди, где стоит уже 5 дней.