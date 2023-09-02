В Баку проходит VI Олимпиада роботов

БАКУ /Trend/ - 1 сентября при организационной поддержке министерства молодежи и спорта, министерства науки и образования, министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, Всемирной ассоциации олимпиады роботов и Азербайджанской академии робототехники (AREA) на Национальной арене гимнастики в Баку состоялось открытие VI Олимпиады роботов.

Как передает в субботу Trend, заместитель министра цифрового развития и транспорта Фарид Ахмедов отметил, что олимпиада проходит при оргподдержке ведомства и выразил уверенность, что на ней будут продемонстрированы хорошие результаты.

Замминистра добавил, что эта олимпиада также станет для молодежи эффективной площадкой для обмена опытом и конструктивных обсуждений.

В олимпиаде в 4 категориях («Robomission», «Robosports», «Future innovators», «Future engineers») соревнуются участники в возрасте от 8 до 19 лет. В целом заявки на участие подали 249 команд из 20 районов и городов страны. После мониторинга уровня готовности команд 160 из получили право выступить в финале проекта.

Для финалистов с целью развития их проектов на базе Гусарского олимпийского спортивного комплекса был создан летний лагерь, где также прошли интерактивные тренинги.

Отметим, что олимпиада продлится до 3 сентября, а команда-победитель получит право представлять страну на Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет с 7 по 9 ноября этого года в Панаме.