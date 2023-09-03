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Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

Общество Материалы 3 сентября 2023 08:45 (UTC +04:00)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха автоколонна с продовольственным грузом уже шестой день находится на дороге Агдам-Ханкенди, передает в субботу карабахское бюро Trend.

Два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже шестой день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)
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