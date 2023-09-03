Из-за землетрясения скорость пассажирского поезда Агстафа-Баку снижена до 50 км/ч.

БАКУ /Trend/ - Сразу после землетрясения, произошедшего 3 сентября в 20:35 в Кюрдамирском районе, в 14 км южнее станции Кюрдамир, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» приступило к проведению технических обследований объектов инфраструктуры в соответствующих зонах обслуживания, проверке состояния инженерных сооружений (мосты, туннели и др.).

Как сообщает Trend, в связи с проведением оперативно-технического обследования инфраструктуры, скоростной режим пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Агстафа-Баку, снижен до 50 км/ч, а движение грузовых поездов временно остановлено.

Отметим, что сегодня в Азербайджане произошло землетрясение.

Согласно информации, землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в 20:35. Очаг стихии залегал на глубине 52 км в Кюрдамире.

Землетрясение ощущалось в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.