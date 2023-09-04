Разрушительного землетрясения в Азербайджане в ближайшее время не предвидится - Гурбан Етирмишли

БАКУ/Trend/ - Вчера в Кюрдамирском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,2. В некоторых домах появились трещины.

Как сообщил в понедельник Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли, зафиксированные землетрясения не носят разрушительный характер.

"Дома, в которых появились трещины, старые и построены не по стандартам. Поэтому даже при легких землетрясениях в стенах появляются трещины. Здания, построенные по установленным стандартам, устойчивы даже к 10-балльному землетрясению", - пояснил он.

Етирмишли отметил, что в Азербайджане каждый день происходят слабые землетрясения и это естественный процесс.

"То, что произошло, типично для сейсмогенного региона. В нашей стране в ближайшее время не предвидится разрушительного землетрясения. Только небольшие. Поэтому причин для беспокойства нет", - добавил он.

Отметим, что вчера в 20:38 в Кюрдамирском районе произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки ощущались в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.