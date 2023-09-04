При боли в спине диагностика очень важна - невролог Мярзия Мамедова

БАКУ/Trend/ - При боли в спине диагностика очень важна и в зависимости от причин возникновения болей подбирается индивидуальный метод лечения. Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, невролог Мярзия Мамедова.

- Мярзия ханым, прежде всего хотелось бы узнать, каковы причины появления боли в спине?

- Физическая пассивность - одна из самых больших проблем современности. Так, в настоящее время часть работы ведется в онлайн-режиме, более широко развит общественный транспорт, большинство людей в основном ведут малоподвижный образ жизни. По сравнению с предыдущими годами жалобы на боли в спине и заболевания, сопровождающиеся болями в спине, значительно помолодели. Причиной тому, прежде всего, можно считать биомеханические нарушения в опорно-двигательном аппарате, распространенные дегенеративные изменения, застойные явления в организме.

В моей медицинской практике каждый второй пациент обращается с болями в спине. Половина из них – в возрасте от 25 до 35 лет. Большинство пациентов, обращающихся с подобными симптомами, это женщины. При выяснении причины этого, большинство из пациенток отмечали, что боль появлялась или усиливалась либо во время беременности, либо после родов.

Правда, беременность вызывает изменения во всем организме женщины. Так, меняется гормональный фон, влияющий на опорно-двигательный аппарат, появляется авитаминоз и другие проблемы. Но все это наблюдается при слабой резистентности организма, которая приводит к усугублению этих проблем во время беременности. Для правильной диагностики жалобы на продолжающиеся длительное время боли в спине является одним из важных факторов. Здесь в зависимости от продолжительности различают острую и хроническую боль. В качестве «золотой середины» принято считать период в течение 12 недель. Так, боли в спине длительностью 4–12 недель считаются острыми/полуострыми, а более 12 недель – хроническими.

Кроме того, согласно международной классификации, боль в спине бывает специфической и неспецифической. К специфической относятся травмы и аномалии позвоночника, сдавление периферического нерва и др.

В свою очередь, к неспецифической боли в спине относятся искривления позвоночника, мышечные боли и др. Неспецифическая боль в спине также подразделяется на механическую (люмбаго) и немеханическую (синдром центральной сенситизации, психологические проблемы и др.).

- Что следует делать при появлении боли в спине?

- При боли в спине диагностика очень важна и в зависимости от причин ее возникновения болей подбирается индивидуальный метод лечения. Прежде всего проводятся неврологический и визуальный осмотры пациента. В это время оценивают походку пациента, проверяют объем движений, мышечную силу, тонус, степень боли, физиологические и патологические рефлексы, а также чувствительность. После этого определяется уровень локального поражения и инструментальный метод диагностики. Однако на практике, в большинстве случаев, мы становимся свидетелями того, как пациенты при возникновении боли в спине без консультации врача проходят рентгенологическое исследование, а также исследования магнитно-резонансное и компьютерной томографии.

В результате чего во многих случаях проходят процедуру без особой надобности. В некоторых случаях благодаря нейровизуализационным методам исследования выявляются легкие протрузии, не имеющие неврологических проявлений, в которых пациенты видят причины всех своих жалоб. На самом деле, инциденталомы (случайно выявленные при радиологическом обследовании образования) без неврологических проявлений и серьезных жалоб не требуют лечения.

Для уточнения диагноза, помимо нейровизуализационного метода исследования, может быть проведена ЭМГ (электромиография; комплекс объективных методов оценки состояния нервно-мышечной системы).

- Как лечить боль в спине?

- Порой у пациентов с острым и подострым болевым синдромом боль может пройти сама по себе без лечения в течение нескольких дней. С учетом этого, им в основном рекомендуется немедикаментозный метод лечения. К ним относятся согревающие процедуры, массаж, иглоукалывание (акупунктура) или остеопатия (мануальная терапия).

Однако пациентам, предпочитающим медикаментозное лечение, можно предложить нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и миорелаксанты.

Пациентам, страдающим хроническими болями в спине, рекомендуются лечебная физкультура, йога, мультидисциплинарная реабилитация, акупунктура, методы управления стрессом, когнитивно-поведенческая терапия и здоровый образ жизни. Сюда также входит здоровое питание, управление конфликтами и здоровые условия труда.