Завтра в Азербайджане ожидается 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью и утром местами будет слабый туман, небольшая изморось. Юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт., относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будут туман и умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 18-23° тепла.