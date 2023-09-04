БАКУ /Trend/ - В ходе мер, принятых Государственной миграционной службой Азербайджана против нелегальной миграции, в Баку задержаны 20 иностранцев с просроченными визами, а также лица, участвовавшие в организации нелегальной миграции, передает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

Было отмечено, что организаторы преступной деятельности проводили агитацию через зарубежную туристическую компанию о переправке иностранцев на территорию Евросоюза. У 18 иностранцев были взяты паспорта якобы для подготовки документов, присвоены их денежные средства. В результате предпринятых мер были установлены и задержаны 2 иностранца, совершивших вышеуказанные противоправные действия, а материалы по выявленным делам направлены в соответствующий правоохранительный орган для правовой оценки.

В ходе мероприятий против нелегальной миграции за январь-август 2023 года в общей сложности было задержано 6306 иностранцев и лиц без гражданства. Установлено, что они проживают нелегально, без соответствующих документов, занимаются деятельностью, не соответствующей заявленной цели их прибытия или же проживают не по адресам регистрации. За этот период 2331 иностранец, нарушивший миграционное законодательство, был в административном порядке выдворен за пределы Азербайджанской Республики и их въезд в страну был ограничен на срок, установленный законом, в отношении остальных была обеспечена легализация их проживания. В то же время было принято в общей сложности 15163 административных решения по вопросам пребывания, проживания, трудоустройства иностранцев в стране и другим сопутствующим вопросам. Материалы по выявленным делам, связанным с организацией нелегальной миграции и торговлей людьми, были направлены в соответствующий правоохранительный орган для правовой оценки.