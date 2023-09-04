МВД и Госпогранслужба Азербайджана провели совместную операцию, есть задержанные (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудники МВД и Госпогранслужбы Азербайджана провели совместную операцию в Балакенском районе, есть задержанные.

Как сообщили в понедельник Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенной операции в горах Балакена были обнаружены плантация конопли и большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе операций в горно-лесном массиве со сложным рельефом были задержаны девять человек, находящихся в межгосударственном розыске за кражу и незаконное ношение огнестрельного оружия. На плантации высоко в горах были обнаружены и изъяты 568 кустов конопли весом около 350 килограммов. Кроме того, у задержанных были изъяты 8 единиц огнестрельного оружия, в том числе 1 пулемет "ПК", 290 патронов и 4 ручные гранаты.

В ходе других операций, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны Вусал Омеров, объявленный в межгосударственный розыск за совершенное преступление, и Иззет Масиев, укравший компьютеры из детского сада в селе Газма этого района.

По данным фактам в отделении полиции Балакенского района продолжается расследование.