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В Шуше началась закладка сейсмической станции – Гурбан Етирмишли (Дополнено)

Общество Материалы 4 сентября 2023 15:35 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Шуше продолжаются работы по установке оборудования сейсмической станции.

Об этом, в понедельник Trend сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли.

Со вчерашнего дня начато бурение соответствующей скважины, глубина которой составит 100 метров, сказал он.

Етирмишли напомнил, что оборудование для сейсмостанции было передано в дар Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями Турции.

Отметим, что Республиканским центром сейсмологической службы НАНА на освобожденных территориях планируется установка 10 сейсмо-геофизических станций.

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