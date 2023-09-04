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В Азербайджане разминировано 95 тысяч га земли – председатель Агентства по разминированию

Общество Материалы 4 сентября 2023 16:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане разминировано 95 тысяч га земли – председатель Агентства по разминированию

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - С ноября 2020 года в Азербайджане размирована территория в 95 тысяч гектаров.

Как передает в понедельник Trend, об это в интервью журналистам заявил председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (АNАМА) Вугар Сулейманов.

«Было найдено и обезврежено около 30 тысяч пехотных, 17 тысяч противотанковых и боле 40 тысяч неразорвавшихся мин и боеприпасов. 305 человек подорвались на минах. 57 из них погибло, а остальные получили телесные повреждения разных степеней»,- добавил он.

Отметим, что предприниматели передали в дар Фонду возрождения Карабаха машину для разминирования «Revival P», произведенную группой компаний "Improtex".

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