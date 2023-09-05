В Азербайджане началась регистрация поступивших в вузы студентов

БАКУ/Trend/ - Лица, поступившие в высшие учебные заведения Азербайджана, в этом году должны пройти регистрацию в электронном формате через сайт portal.edu.az с 5 по 14 сентября.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в информации Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.

Отмечается, что непрохождение регистрации в указанный срок будет расценено как отказ абитуриента от зачисления на соответствующую специальность, и его приказ о зачислении не будет направлен в высшее учебное заведение.