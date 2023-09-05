В Худате задержаны 5 человек в связи с незаконным оборотом наркотиков (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В ходе операции, проведенной сотрудниками министерства внутренних дел Азербайджана в Худате, задержаны 5 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Сотрудниками Худатского отделения Хачмазского районного отдела полиции задержано 5 человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

"Это жители Хачмазского района Натиг Эйвазов, Хатина Сафаралиева, Самир Мирзоев, Васиф Алимирзаев, а также житель Губинского района Рахиб Рамазанов.

При наружном досмотре этих лиц и осмотре домов, в которых они проживали, было обнаружено и изъято большое количество наркотического средства - героина", - говорится в сообщении МВД.

В ведомстве отметили, что в связи с этим возбуждено уголовное дело и решением суда в отношении двух человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении трех других - мера пресечения в виде содержания под стражей.