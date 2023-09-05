В Азербайджане ожидаются ливни и град

БАКУ /Trend/ - Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Вечером северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, но начиная со второй половины дня в северных и западных районах ожидаются периодические дожди и грозы. В отдельных местах возможны ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 18-23° тепла.