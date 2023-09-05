В Баку пройдет конференция министров труда стран-членов ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Очередная, 5-я конференция министров труда государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится в этом году в Баку.

Об этом было сказано на встрече с делегацией ОИС в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов отметил успешный опыт сотрудничества Азербайджана за прошедший период с ОИС, а также с другими авторитетными структурами, объединяющими мусульманские страны. Было отмечено, что наша страна внесла важный вклад в укрепление исламской солидарности в мире. Подчеркнуто, что вторая конференция министров труда стран-членов ОИС также была организована в Баку, в ее рамках глава азербайджанского государства инициировал создание Центра труда ОИС со штаб-квартирой в Баку, и эта инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.

Также на встрече была обсуждена работа, проведенная Азербайджаном за прошедший период по созданию Центра труда ОИС. Было подчеркнуто, что этот Центр будет играть важную роль в дальнейшем укреплении сотрудничества между странами-членами организации.

На встрече было отмечено особое значение конференций министров труда стран-членов ОИС в расширении связей между исламскими странами в сфере труда, занятости и социальной защиты. Было подчеркнуто, что следующая конференция в Баку так же позволит добиться значительного прогресса в этом направлении.

На встрече были обсуждены вопросы организации конференции, подписан документ в связи с соответствующей договоренностью.