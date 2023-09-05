Я уже 29 лет жду возвращения брата - сестра пропавшего без вести в I Карабахской войне

ШУША/Trend/- Мой брат пропал без вести в 1994 году в селе Гюллюджа Агдамского района. Для меня это очень сложно. Я жду его возвращения уже 29 лет.

Об этом во вторник сообщила карабахскому бюро Trend Ильхама Ибишова - сестра пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны Ильхама Ибишова.

Она отметила, что до начала Второй Карабахской войны надеялась, что ее брат жив.

«После освобождения наших земель от оккупации мы увидели, какие зверства совершили армяне против пленных и пропавших без вести. Его кости тоже являются для нас утешением. Во второй Карабахской войне за них отомстили. Да помилует Бог наших шехидов!", - добавила женщина.

Отметим, что сегодня члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили массовое захоронение, обнаруженное на территории Шушинской тюрьмы.

Напомним, что в результате раскопок, проведенных с 1 по 15 августа на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены человеческие останки, предположительно принадлежащие 17 людям.