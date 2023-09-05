ОИС подготовит отчет в связи с освобожденными территориями Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Самир Поладов провел встречу с находящейся с визитом в стране делегацией независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщили Trend в агентстве, Самир Поладов проинформировал о существующей минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, серьезной угрозе, которую она представляет для жизни людей, а также о деятельности, осуществляемой в направлении борьбы с минной угрозой.

Делегация во время визита в Гянджу посетила жилой район, подвергшийся ракетным атакам со стороны армян во время 44-дневной войны. В рамках поездки в Агдамский и Физулинский районы члены делегации стали свидетелями последствий разрушения религиозных, культурных и исторических памятников, кладбищ азербайджанцев, а также серьезного загрязнения минами территорий гражданского назначения. Они подчеркнули, что намерены подготовить и представить международному сообществу соответствующий отчет о фактах, зафиксированных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Отметим, что 3 сентября начался визит делегации независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС) в освобожденный от оккупации Агдамский район.

До 6 сентября делегация, находящаяся с визитом в нашей стране, проведет фактологическую миссию в Агдамском, Физулинском районах и городе Гянджа.