Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»

БАКУ /Trend/ - 3-го сентября во дворце культуры «Хейхаль а-паис ле-тарбут» в Акко состоялось грандиозное событие в культурной жизни горско-еврейской общины: финал международного конкурса эстрадного вокала «Астарай Джууро–2». В нем приняли участие шесть конкурсантов — представители горско-еврейского сообщества из разных стран мира.

На концерт прибыли зрители из разных городов Израиля. В числе почетных гостей присутствовали лидеры общины, активисты, в том числе кандидат на пост мэра Акко Охад Сегев и генеральный директор муниципалитета Янив Ашур.

Первыми на сцену концертного зала вышли ведущие: звезда израильской эстрады Анастасия Козакова и популярный исполнитель кавказского шансона Александр Авдалимов.

После приветствия ведущие напомнили о проходившем 10 лет назад в Ор-Акиве первом конкурсе «Астарай Джууро», который открыл миру новые имена талантливой горско-еврейской молодёжи, неравнодушной как к музыке, так и к родному языку. Затем был продемонстрирован видеоролик с выступлениями ярких звёзд первого конкурса.

Ведущие ознакомили зрительный зал с регламентом конкурса, программа которого состояла из двух частей: в первой каждый участник исполнял песню по выбору на любом языке, а во второй — композицию на языке джуури.

Конкурс судило компетентное жюри по следующим критериям: вокальные данные, артистизм и, конечно же, владение джуури. В состав жюри вошли два ветерана первого конкурса «Астарай Джууро»: певец, композитор, педагог Йосеф Бен-Йохай (Москва, Россия) и композитор, аранжировщик, автор мюзиклов «Братья Маккавеи» и «Мегилат Эстер» Роман Хизгилов (Хадера, Израиль). В жюри вошел также общественный деятель, блогер, гитарист, мультиинструменталист Джозеф Алхазов (Ашдод, Израиль).

Участники конкурса «Астарай-Джууро-2» за полгода после подачи заявки прошли конкурсный отбор и вышли в финал. Сегодня среди них юные дарования горско-еврейского народа, которые показали свой талант и вокальное мастерство. Выход каждого участника на сцену сопровождался небольшим ознакомительным видеороликом на русском языке с субтитрами на иврите.

В перерыве между двумя частями был продемонстрирован познавательный документальный фильм о деятельности благотворительного фонда СТМЭГИ, который является инициатором, организатором и спонсором конкурса «Астарай Джууро–2».

Во второй части конкурса исполнялась песня на джуури. Большинство конкурсантов впервые выступали на родном языке, но все успешно справились с этим заданием.

I Алла Исакова (Москва, Россия) — мать двух очаровательных малышей, один из которых в конце конкурса напросился на сцену и тем самым вошёл в историю. В арсенале певицы победы в нескольких вокальных конкурсах. В первой части она исполнила песню на английском языке из репертуара Селин Дион The Power of Love. Песня, которая прозвучала в исполнении Аллы во второй части финала, называется «Келедедейме», музыка Зои Ливиевой, слова Ольги Коэн, перевод на джуури Романа Амирамова. «Я рада находиться в числе таких талантливых ребят и тому, что сегодня впервые исполняю песню, которую сочинила моя двоюродная сестра Ольга о нашей дорогой бабушке Иде. Для меня эта песня очень значима, т.к. с дорогой и любимой бабушкой у меня очень тесные отношения».

II Станислав Давыдов (Афула, Израиль) — родился в Нальчике, вырос в Израиле, профессиональный оперный певец. В 2020 году Станислав стал лауреатом конкурса La Compagnia del Belcanto в Милане. Его репертуар очень разнообразен, у певца есть мечта принять участие в оперной постановке на джуури. Он исполнил арию принца Калафа из оперы Пуччини «Турандот». В оригинальной манере оперного певца он исполнил во второй части конкурса песню «Эжей туь, ёр ме, эжей». Прежде это был танец «Нежность», поставленный руководителем прославленного ансамбля танца «Лезгинка» Танхо Израиловым, а позднее хореограф Иосиф Матаев написал на эту музыку текст на джуури. «Мне очень важно, чтобы меня знали в нашей кавказской общине. Я в основном популярен как оперный певец — как в Израиле, так и за рубежом. И я горжусь тем, что впервые на таком важном мероприятии, организованном фондом СТМЭГИ, исполняю песню на джуури перед представителями нашего народа!»

III Эмин Яшаев (Баку, Азербайджан) — самый юный участник конкурса, в 16 лет уже выступает на мероприятиях в Баку и Красной Слободе, чем радует горско-еврейскую общину Азербайджана. Он исполнил на русском языке песню «Ты такая красивая» композитора Райкова. В артистичной манере, задорно пританцовывая, он исполнил на джуури песню «Эй, духтер», которую перевёл живущий в США Самир Абрамов. «Я думаю, этот конкурс положительно скажется на будущем его участников. Мне приятно сегодня выступать на столь важном мероприятии, и я очень благодарен организаторам конкурса, Давиду Мордехаеву, Гарри Канаеву, Марианне Яшаевой и лично уважаемому президенту фонда СТМЭГИ Герману Рашбиловичу Захарьяеву за вклад в сохранение языка и культуры гороско-еврейского народа».

IV Тамара Азизова (Холон, Израиль) — бурными аплодисментами зрители встретили выступление очаровательной обладательницы гран-при трех вокальных конкурсов, проходивших в Израиле: «Камертон–2021», «Million Voices–2022 и «Next Star–2023». Тамара — многоплановая певица, она много времени и сил уделяет своему профессиональному росту и ей комфортно петь как на иврите, так и на азербайджанском языке. Она исполнила песню на иврите «Сипур махур» Ярона Коэна. А во второй части Тамара исполнила песню на джуури «Вахд омо». Эту песню перевел на джуури поэт Борис Ханукаев. «В нашей семьи старшие всегда говорили на родном языке, и мне сегодня очень приятно исполнять песню на джуури и видеть в зале свою маму, родственников и знакомых», — отметила певица.

V Рафаэль Якубов (Офаким, Израиль) — музыкант со своей неповторимой манерой исполнения, мечтает совместить родной язык джуури с рэпом. Рафаэль очень привязан к семье, особенно к маме. Именно его мать, Татьяна, обратила внимание на объявление о конкурсе и порекомендовала сыну принять в нём участие. И Рафаэль осуществил свою мечту, исполнив песню собственного сочинения «Моя королева» на иврите («Малка шели») и в переводе на джуури, которую посвятил маме.

VI Альберт Рабаев (Берлин, Германия) — потомственный музыкант, в семье поют все: оба родителя и трое их детей. Первой была старшая сестра, потом младшая и уж затем, вдохновленный успехом своих сестёр, запел и Альберт. На конкурсе он исполнил на английском языке песню Кэлвина Льюиса и Эндрю Райта When a Man Loves a Woman. А во второй части — лирическую композицию на джуури «Посвящение» (посвященную отцам) на слова и музыку Хацерона Алхасова. «Музыка занимает в моей жизни важное место. Сегодня я рад и горд тем, что выступаю на этой сцене в Израиле и могу спеть не только любимую популярную песню на английском языке, но и — впервые на родном языке джуури».

Пока шёл подсчет голосов, члены жюри поделились своими впечатлениями и рассказали о том, как выступили конкурсанты и какое у них осталось в целом впечатление о конкурсе. Точно определил атмосферу одной фразой член жюри Джозеф Алхазов: «Сегодня все выступающие — победители!»

Наконец наступила кульминация вечера-концерта — подведение итогов финального конкурса и объявление лауреатов.

Первое место жюри присудило Альберту Рабаеву, он стал обладателем хрустальной статуэтки «Астарай Джууро–2». Для вручения первой премии и приза был приглашён на сцену директор представительства фонда СТМЭГИ в Израиле Роберт Абрамов.

Второе место завоевал Станислав Давыдов. Награду ему вручил генеральный директор муниципалитета Акко Янив Ашур.

Третье место было присуждено Алле Исаковой, ей вручил приз директор клуба «Тикватейну» и Азербайджанского дома в Израиле Нехемия Ширин Михаэли. Перед награждением Нехемия поблагодарил организаторов и участников конкурса от имени мэра Акко Шимона Ланкри и представителей муниципалитета и Азербайджанского дома в Израиле. Особую благодарность он выразил лично президенту фонда СТМЭГИ Герману Захарьяеву за организацию и проведение в их городе столь важного для горско-еврейского народа мероприятия.

Затем слово предоставили победителю Альберту Рабаеву, который выразил благодарность членам жюри, своей семье, всем зрителям и организатором за поддержку, за этот прекрасный вечер и спел песню на джуури.

После награждения прозвучало традиционное поздравительное видеообращение от Германа Захарьяева к участникам конкурса «Астарай Джууро-2»: «Я рад приветствовать вас на этом замечательном музыкальном вечере. Этот конкурс проводится в прекрасном городе Акко, одном из любимых мною городов Израиля, где проживает большая община горских евреев, и здесь очень часто можно услышать речь на джуури. Когда мы создавали этот конкурс, мы преследовали две цели: первая — сохранение нашего языка и культуры, вторая — поддержка наших молодых талантов. Среди представителей нашего народа много талантов и этому мы знаем много примеров. Порой таланту нужен толчок, чтобы проявить себя, а иногда необходимо оказаться в нужное время в правильном месте. Никто не знает, как бы сложилась судьба Сарит Хадад (Сары Худадатовой), если бы её случайно не заметил продюсер Ави Гвета, а сегодня она одна из самых популярных певиц Израиля. То же самое можно сказать и про Омера Адама, и про певицу Жасмин. Дорогие конкурсанты, вы стали финалистами второго сезона уникального проекта фонда СТМЭГИ. Искренне желаю каждому из вас удачи, и то, что вы здесь — это уже успех. Уверен, многие из вас уже не говорят на языке предков, но джуури — язык очень красивый, певучий, и я очень надеюсь, что, благодаря вам, дорогие конкурсанты, многие во всем мире еще раз в этом убедятся. Ваше участие в этом конкурсе — это не только возможность проявить себя, но также дань уважения вашим предкам, которую вы проявляете с помощью вашего таланта. Уверен, ваши предки очень гордились бы вами!

Хочу выразить свою благодарность всем, кто сделал возможным сегодняшний праздник музыки. Особая благодарность мэру города Акко Шимону Ланкри и председателю местной горско-еврейской общины, нашему дорогому брату Нехемии Ширину Михаэли за их отзывчивость и приверженность общему делу.

Желаю всем приятного продолжения вечера, и надеюсь, что это мероприятие вдохновит не только наших конкурсантов, но и многих других заинтересоваться нашим родным языком джуури, говорить и творить на нем!».

Автор фото Ошри Коэн