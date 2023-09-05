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Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»

Общество Материалы 5 сентября 2023 21:01 (UTC +04:00)
Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - 3-го сентября во дворце культуры «Хейхаль а-паис ле-тарбут» в Акко состоялось грандиозное событие в культурной жизни горско-еврейской общины: финал международного конкурса эстрадного вокала «Астарай Джууро–2». В нем приняли участие шесть конкурсантов — представители горско-еврейского сообщества из разных стран мира.

На концерт прибыли зрители из разных городов Израиля. В числе почетных гостей присутствовали лидеры общины, активисты, в том числе кандидат на пост мэра Акко Охад Сегев и генеральный директор муниципалитета Янив Ашур.

Первыми на сцену концертного зала вышли ведущие: звезда израильской эстрады Анастасия Козакова и популярный исполнитель кавказского шансона Александр Авдалимов.

После приветствия ведущие напомнили о проходившем 10 лет назад в Ор-Акиве первом конкурсе «Астарай Джууро», который открыл миру новые имена талантливой горско-еврейской молодёжи, неравнодушной как к музыке, так и к родному языку. Затем был продемонстрирован видеоролик с выступлениями ярких звёзд первого конкурса.

Ведущие ознакомили зрительный зал с регламентом конкурса, программа которого состояла из двух частей: в первой каждый участник исполнял песню по выбору на любом языке, а во второй — композицию на языке джуури.

Конкурс судило компетентное жюри по следующим критериям: вокальные данные, артистизм и, конечно же, владение джуури. В состав жюри вошли два ветерана первого конкурса «Астарай Джууро»: певец, композитор, педагог Йосеф Бен-Йохай (Москва, Россия) и композитор, аранжировщик, автор мюзиклов «Братья Маккавеи» и «Мегилат Эстер» Роман Хизгилов (Хадера, Израиль). В жюри вошел также общественный деятель, блогер, гитарист, мультиинструменталист Джозеф Алхазов (Ашдод, Израиль).

Участники конкурса «Астарай-Джууро-2» за полгода после подачи заявки прошли конкурсный отбор и вышли в финал. Сегодня среди них юные дарования горско-еврейского народа, которые показали свой талант и вокальное мастерство. Выход каждого участника на сцену сопровождался небольшим ознакомительным видеороликом на русском языке с субтитрами на иврите.

В перерыве между двумя частями был продемонстрирован познавательный документальный фильм о деятельности благотворительного фонда СТМЭГИ, который является инициатором, организатором и спонсором конкурса «Астарай Джууро–2».

Во второй части конкурса исполнялась песня на джуури. Большинство конкурсантов впервые выступали на родном языке, но все успешно справились с этим заданием.

I Алла Исакова (Москва, Россия) — мать двух очаровательных малышей, один из которых в конце конкурса напросился на сцену и тем самым вошёл в историю. В арсенале певицы победы в нескольких вокальных конкурсах. В первой части она исполнила песню на английском языке из репертуара Селин Дион The Power of Love. Песня, которая прозвучала в исполнении Аллы во второй части финала, называется «Келедедейме», музыка Зои Ливиевой, слова Ольги Коэн, перевод на джуури Романа Амирамова. «Я рада находиться в числе таких талантливых ребят и тому, что сегодня впервые исполняю песню, которую сочинила моя двоюродная сестра Ольга о нашей дорогой бабушке Иде. Для меня эта песня очень значима, т.к. с дорогой и любимой бабушкой у меня очень тесные отношения».

II Станислав Давыдов (Афула, Израиль) — родился в Нальчике, вырос в Израиле, профессиональный оперный певец. В 2020 году Станислав стал лауреатом конкурса La Compagnia del Belcanto в Милане. Его репертуар очень разнообразен, у певца есть мечта принять участие в оперной постановке на джуури. Он исполнил арию принца Калафа из оперы Пуччини «Турандот». В оригинальной манере оперного певца он исполнил во второй части конкурса песню «Эжей туь, ёр ме, эжей». Прежде это был танец «Нежность», поставленный руководителем прославленного ансамбля танца «Лезгинка» Танхо Израиловым, а позднее хореограф Иосиф Матаев написал на эту музыку текст на джуури. «Мне очень важно, чтобы меня знали в нашей кавказской общине. Я в основном популярен как оперный певец — как в Израиле, так и за рубежом. И я горжусь тем, что впервые на таком важном мероприятии, организованном фондом СТМЭГИ, исполняю песню на джуури перед представителями нашего народа!»

III Эмин Яшаев (Баку, Азербайджан) — самый юный участник конкурса, в 16 лет уже выступает на мероприятиях в Баку и Красной Слободе, чем радует горско-еврейскую общину Азербайджана. Он исполнил на русском языке песню «Ты такая красивая» композитора Райкова. В артистичной манере, задорно пританцовывая, он исполнил на джуури песню «Эй, духтер», которую перевёл живущий в США Самир Абрамов. «Я думаю, этот конкурс положительно скажется на будущем его участников. Мне приятно сегодня выступать на столь важном мероприятии, и я очень благодарен организаторам конкурса, Давиду Мордехаеву, Гарри Канаеву, Марианне Яшаевой и лично уважаемому президенту фонда СТМЭГИ Герману Рашбиловичу Захарьяеву за вклад в сохранение языка и культуры гороско-еврейского народа».

IV Тамара Азизова (Холон, Израиль) — бурными аплодисментами зрители встретили выступление очаровательной обладательницы гран-при трех вокальных конкурсов, проходивших в Израиле: «Камертон–2021», «Million Voices–2022 и «Next Star–2023». Тамара — многоплановая певица, она много времени и сил уделяет своему профессиональному росту и ей комфортно петь как на иврите, так и на азербайджанском языке. Она исполнила песню на иврите «Сипур махур» Ярона Коэна. А во второй части Тамара исполнила песню на джуури «Вахд омо». Эту песню перевел на джуури поэт Борис Ханукаев. «В нашей семьи старшие всегда говорили на родном языке, и мне сегодня очень приятно исполнять песню на джуури и видеть в зале свою маму, родственников и знакомых», — отметила певица.

V Рафаэль Якубов (Офаким, Израиль) — музыкант со своей неповторимой манерой исполнения, мечтает совместить родной язык джуури с рэпом. Рафаэль очень привязан к семье, особенно к маме. Именно его мать, Татьяна, обратила внимание на объявление о конкурсе и порекомендовала сыну принять в нём участие. И Рафаэль осуществил свою мечту, исполнив песню собственного сочинения «Моя королева» на иврите («Малка шели») и в переводе на джуури, которую посвятил маме.

VI Альберт Рабаев (Берлин, Германия) — потомственный музыкант, в семье поют все: оба родителя и трое их детей. Первой была старшая сестра, потом младшая и уж затем, вдохновленный успехом своих сестёр, запел и Альберт. На конкурсе он исполнил на английском языке песню Кэлвина Льюиса и Эндрю Райта When a Man Loves a Woman. А во второй части — лирическую композицию на джуури «Посвящение» (посвященную отцам) на слова и музыку Хацерона Алхасова. «Музыка занимает в моей жизни важное место. Сегодня я рад и горд тем, что выступаю на этой сцене в Израиле и могу спеть не только любимую популярную песню на английском языке, но и — впервые на родном языке джуури».

Пока шёл подсчет голосов, члены жюри поделились своими впечатлениями и рассказали о том, как выступили конкурсанты и какое у них осталось в целом впечатление о конкурсе. Точно определил атмосферу одной фразой член жюри Джозеф Алхазов: «Сегодня все выступающие — победители!»

Наконец наступила кульминация вечера-концерта — подведение итогов финального конкурса и объявление лауреатов.

Первое место жюри присудило Альберту Рабаеву, он стал обладателем хрустальной статуэтки «Астарай Джууро–2». Для вручения первой премии и приза был приглашён на сцену директор представительства фонда СТМЭГИ в Израиле Роберт Абрамов.

Второе место завоевал Станислав Давыдов. Награду ему вручил генеральный директор муниципалитета Акко Янив Ашур.

Третье место было присуждено Алле Исаковой, ей вручил приз директор клуба «Тикватейну» и Азербайджанского дома в Израиле Нехемия Ширин Михаэли. Перед награждением Нехемия поблагодарил организаторов и участников конкурса от имени мэра Акко Шимона Ланкри и представителей муниципалитета и Азербайджанского дома в Израиле. Особую благодарность он выразил лично президенту фонда СТМЭГИ Герману Захарьяеву за организацию и проведение в их городе столь важного для горско-еврейского народа мероприятия.

Затем слово предоставили победителю Альберту Рабаеву, который выразил благодарность членам жюри, своей семье, всем зрителям и организатором за поддержку, за этот прекрасный вечер и спел песню на джуури.

После награждения прозвучало традиционное поздравительное видеообращение от Германа Захарьяева к участникам конкурса «Астарай Джууро-2»: «Я рад приветствовать вас на этом замечательном музыкальном вечере. Этот конкурс проводится в прекрасном городе Акко, одном из любимых мною городов Израиля, где проживает большая община горских евреев, и здесь очень часто можно услышать речь на джуури. Когда мы создавали этот конкурс, мы преследовали две цели: первая — сохранение нашего языка и культуры, вторая — поддержка наших молодых талантов. Среди представителей нашего народа много талантов и этому мы знаем много примеров. Порой таланту нужен толчок, чтобы проявить себя, а иногда необходимо оказаться в нужное время в правильном месте. Никто не знает, как бы сложилась судьба Сарит Хадад (Сары Худадатовой), если бы её случайно не заметил продюсер Ави Гвета, а сегодня она одна из самых популярных певиц Израиля. То же самое можно сказать и про Омера Адама, и про певицу Жасмин. Дорогие конкурсанты, вы стали финалистами второго сезона уникального проекта фонда СТМЭГИ. Искренне желаю каждому из вас удачи, и то, что вы здесь — это уже успех. Уверен, многие из вас уже не говорят на языке предков, но джуури — язык очень красивый, певучий, и я очень надеюсь, что, благодаря вам, дорогие конкурсанты, многие во всем мире еще раз в этом убедятся. Ваше участие в этом конкурсе — это не только возможность проявить себя, но также дань уважения вашим предкам, которую вы проявляете с помощью вашего таланта. Уверен, ваши предки очень гордились бы вами!

Хочу выразить свою благодарность всем, кто сделал возможным сегодняшний праздник музыки. Особая благодарность мэру города Акко Шимону Ланкри и председателю местной горско-еврейской общины, нашему дорогому брату Нехемии Ширину Михаэли за их отзывчивость и приверженность общему делу.

Желаю всем приятного продолжения вечера, и надеюсь, что это мероприятие вдохновит не только наших конкурсантов, но и многих других заинтересоваться нашим родным языком джуури, говорить и творить на нем!».

Автор фото Ошри Коэн

Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»
Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»
Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»
Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»
Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»
Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»
Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»
Завершился международный конкурс песни на джуури «Астарай Джууро–2»
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