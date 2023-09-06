В бакинском метро начинается внедрение нового способа оплаты (ФОТО)

БАКУ/Trend/- ЗАО "Бакинский метрополитен" в качестве пилотного проекта впервые начинает внедрять новый способ оплаты.
Как сообщает в среду Trend, на станциях "Ходжасан" и "8 ноября" фиолетовой линии, пассажиры, помимо пластиковой карты "BakıKart", могут воспользоваться QR-билетами мобильного приложения "BakıKart".
Для произведения оплаты подобным способом, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Скачать и зарегистрироваться в мобильное приложении "BakıKart", которое доступно в Google Play или App Store;
2. Пополнить баланс в мобильном кошельке минимум на 1 манат;
3. Создать QR-билет (или билеты), который будет действителен только в течение 5 минут;
4. Поднести QR билет к дисплею оплаты на турникетах.
Приложение позволяет сэкономить 2 маната (цена пластиковой карты "BakıKart"), а также время, необходимое на загрузку пластиковой карты посредтвом терминалов. Больше нет необходимости постоянно держать под рукой пластиковую карту. Пользователям метро нужно лишь обеспечить свои мобильные телефоны доступом к интернету, чтобы создать QR-билет.
Кроме того, использование мобильного приложения позволяет отслеживать историю платежей, что поможет пассажирам комфортно отслеживать свой ежемесячный бюджет при использовании общественного транспорта в электронном виде.
Пользователи QR-билетов должны помнить о нескольких моментах:
1. QR-билет действителен только на одну поездку;
2. QR-билет действителен в течение 5 минут;
3. 1 манат блокируется в мобильном кошельке за QR-билет и плата за проезд вычитается из заблокированной суммы, а остаточная сумма возвращается в мобильный кошелек;
4. Если QR-билет не используется в течение 5 минут, заблокированная сумма возвращается на баланс в течение 72 часов.
Пользователи мобильного приложения могут обратиться по техническим вопросам на короткий номер *4343 и в колл-центр "141".
В продолжении пилотного проекта ЗАО "K Group" новый способ оплаты на следующем этапе будет реализован на станциях "Автовокзал " и "Мемар Аджеми" фиолетовой линии. Также начаты технические работы по поэтапному внедрению возможности оплаты QR-билетами на станциях зеленой и красной линий.
Отметим, что оплата проезда в Бакинском метрополитене с августа 2015 года осуществляется с помощью пластиковых карт "BakıKart".