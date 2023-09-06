В бакинском метро начинается внедрение нового способа оплаты (ФОТО)

БАКУ/Trend/- ЗАО "Бакинский метрополитен" в качестве пилотного проекта впервые начинает внедрять новый способ оплаты.

Как сообщает в среду Trend, на станциях "Ходжасан" и "8 ноября" фиолетовой линии, пассажиры, помимо пластиковой карты "BakıKart", могут воспользоваться QR-билетами мобильного приложения "BakıKart".

Для произведения оплаты подобным способом, необходимо выполнить следующие шаги:

1. Скачать и зарегистрироваться в мобильное приложении "BakıKart", которое доступно в Google Play или App Store;

2. Пополнить баланс в мобильном кошельке минимум на 1 манат;

3. Создать QR-билет (или билеты), который будет действителен только в течение 5 минут;

4. Поднести QR билет к дисплею оплаты на турникетах.

Приложение позволяет сэкономить 2 маната (цена пластиковой карты "BakıKart"), а также время, необходимое на загрузку пластиковой карты посредтвом терминалов. Больше нет необходимости постоянно держать под рукой пластиковую карту. Пользователям метро нужно лишь обеспечить свои мобильные телефоны доступом к интернету, чтобы создать QR-билет.

Кроме того, использование мобильного приложения позволяет отслеживать историю платежей, что поможет пассажирам комфортно отслеживать свой ежемесячный бюджет при использовании общественного транспорта в электронном виде.

Пользователи QR-билетов должны помнить о нескольких моментах:

1. QR-билет действителен только на одну поездку;

2. QR-билет действителен в течение 5 минут;

3. 1 манат блокируется в мобильном кошельке за QR-билет и плата за проезд вычитается из заблокированной суммы, а остаточная сумма возвращается в мобильный кошелек;

4. Если QR-билет не используется в течение 5 минут, заблокированная сумма возвращается на баланс в течение 72 часов.

Пользователи мобильного приложения могут обратиться по техническим вопросам на короткий номер *4343 и в колл-центр "141".

В продолжении пилотного проекта ЗАО "K Group" новый способ оплаты на следующем этапе будет реализован на станциях "Автовокзал " и "Мемар Аджеми" фиолетовой линии. Также начаты технические работы по поэтапному внедрению возможности оплаты QR-билетами на станциях зеленой и красной линий.

Отметим, что оплата проезда в Бакинском метрополитене с августа 2015 года осуществляется с помощью пластиковых карт "BakıKart".