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В Джебраиле началась переработка строительных отходов (ВИДЕО)

Общество Материалы 6 сентября 2023 10:46 (UTC +04:00)
В Джебраиле началась переработка строительных отходов (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/- Начата переработка строительных отходов, образующихся при восстановлении и реконструкции села Горовлу Джебраильского района.

Как передает в среду Trend, с этой целью на территории района установлено оборудование по переработке строительно-монтажных отходов.

В результате переработки получаются материалы, которые можно эффективно использовать в строительстве дорожного полотна, бетонных работах, а также работах по заполнению фундамента.

Такой подход позволяет перерабатывать отходы, не вывозя их на полигон, а также способствует рациональному использованию природных ресурсов, снижению их негативного воздействия на окружающую среду и экономии финансовых средств.

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