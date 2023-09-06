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Стали известны даты выплат пенсий в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе

Общество Материалы 6 сентября 2023 11:51 (UTC +04:00)
Стали известны даты выплат пенсий в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- На 8 сентября запланирована выплата пенсий в городах Баку и Сумгаит, а также Абшеронском районе.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться и в этом месяце по графику.

Напомним, что августовские пенсии по городам Баку и Сумгаит, а также Абшеронскому району были выплачены 8 августа.

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