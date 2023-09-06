Материалы по аудиторской проверке в нахчыванском вузе переданы в Генпрокуратуру

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом работы на текущий год проведена аудиторская проверка в Нахчыванском государственном университете, охватившая период 2021-2022 годов.

Об этом в среду сообщили Trend в Счетной палате Азербайджана.

Всего за период, охваченный аудитом, в университет поступило средств на сумму 30 тыс. 910,6 маната, израсходованы 30 тыс. 480,2 маната.

В ходе аудита установлено, что вследствие несоблюдения требований действующих правовых актов устав университета не был приведен в соответствие с образцовым, таким образом организационно-правовая форма университета не совершенствовалась и не были применены современные принципы управления. Несоблюдение требований правовых актов при организации деятельности по учету государственных документов, связанных с образованием, привело к существенным рискам в сфере подтверждения завершения образования. Так, было установлено, что в университете не было зарегистрировано пять дипломов, а также хранились 185 незаполненных дипломов, охватывающих различные уровни образования по 1997-2020 годам. В целом на различных уровнях образования были допущены недочеты, которые привели к значительным финансовым нарушениям, связанным с оплатой образования в платном отделении, обеспечением подотчетности и взысканием оплаты, выявлены серьезные искажения в учете задолженности по оплате обучения.

Из-за несоблюдения условий договоров, заключенных со студентами, учившимися на платной основе и завершившими обучение в университете до 1 января 2023 года или прекратившими обучение по разным причинам, в период обучения образовалась дебиторская задолженность, которая была выявлена аудиторской проверкой. Проверка показала, что задолженность по оплате за обучение составила 11241,8 тыс. манатов, в том числе по оплате обучения иностранными студентами - 6985,1 тыс. манатов.

Установление платы за обучение по различным формам и уровням образования ниже предписанного Кабинетом министров Азербайджанской Республики предела, а также невыполнение договоров в рамках установленных сборов, неправильное определение сумм по погашению академической задолженности привело к низкому исполнению доходов в сумме 761,6 тыс. манатов.

Допущенные недостатки в обеспечении подотчетности по обучающимся привели к невозврату в государственный бюджет расходов на обучение и стипендии в размере 297,2 тыс. манатов, выделенных на подготовку кадров на основе государственного заказа,а также неправильному определению мест для стипендий, что привело к формированию лишней суммы финансирования в размере 94,0 тыс. манатов. Неправильный расчет размера средней ежемесячной заработной платы привел в ряде случаев к выплате излишних отпускных, а в других случаях - к неполному соблюдению требований правовых актов, что привело к неначислению обязательных выплат.

В годы, охваченные аудитом, были допущены случаи, когда в договорах аренды, заключенных в университете на оказание различных услуг, не были указаны размеры арендуемой площади, а также в некоторых случаях неправильно определена сумма аренды. В период, охваченный аудитом, закупка товаров и услуг в университете осуществлялась без соблюдения требований закона Азербайджанской Республики "О государственных закупках", то есть без применения закупочных процедур. Неправильная и неполная организация деятельности по учету и отчетности ограничила возможности точной оценки правильности использования государственного имущества, была выявлена недостача в размере 316,4 тыс. манатов, в некоторых случаях неучтенность активов и неправильное определение их стоимости привели к искажению суммы ущерба в финансовой отчетности на 2194,3 тыс. манатов. В целях устранения недостатков, указанных в решении, принятом коллегией Счетной палаты по результатам аудита, руководством вуза была проведена соответствующая работа.

Согласно решению коллегии в Генеральную прокуратуру Азербайджана были направлены соответствующие материалы, касающиеся выявленных недочетов и нарушений.