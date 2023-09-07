В Баку проходит встреча министров ОТГ (ФОТО)

БАКУ/Trend/- При организации министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку проходит второе заседание министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей Организации Тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, 7 сентября при организации МЧС Азербайджанской Республики В Бакинском конгресс-центре начало работу Второе совещание министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ.

В мероприятии принимают участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, председатель Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев, министр внутренних дел Турецкой Республики Али Ерликая, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Сырым Шарипханов, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Абдулла Кулдашев, министр по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики Бообек Ажикеев, министр внутренних дел Турецкой республики Северного Кипра Дурсун Огуз.

Целью проведения Второго совещания министров по чрезвычайным ситуациям стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ является развитие существующих связей между структурами, ответственными за управление чрезвычайными ситуациями стран-членов организации, обсуждение вопросов достижения совместной и скоординированной деятельности при чрезвычайных ситуациях и обсуждение проекта соглашения о создании Механизма гражданской обороны в рамках организации.