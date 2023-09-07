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В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)

Общество Материалы 7 сентября 2023 10:56 (UTC +04:00)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- Впервые в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева проводится международная конференция в сфере социальных услуг под названием "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг".

Как сообщает в четверг Trend, мероприятие проводится по инициативе Агентства "DOST" при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летия создания агентства "DOST".

В конференции принимают участие 50 иностранных и 110 местных гостей, а также 40 международных организаций.

В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг" (ФОТО)
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