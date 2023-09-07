В действующем в Берлине Азербайджанском культурном центре проходит выставка ковров ОАО «Азерхалча» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском культурном центре в Берлине при совместном организаторстве посольства Азербайджана в Германии и ОАО «Азерхалча» проходит выставка азербайджанских ковров. На мероприятии, организованном в связи с открытием упомянутой выставки 6 сентября 2023 года, приняли участие представители государственных структур Германии, послы зарубежных стран, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также представители азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Германии.

Выступая на открытии, посол Азербайджана в Германии Насими Агаев отметил, что искусство ковроткачества в Азербайджане имеет древнюю историю, мастера-ковроткачи успешно передают тонкости этого искусства молодому поколению, а руководство страны придает развитию этого искусства большое значение.

Председатель Правления ОАО «Азерхалча», заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов, также выступивший на мероприятии, рассказал об истории организации, которую он представляет. Председатель сообщил, что основной целью ОАО «Азерхалча» является сохранение традиций ковроткачества и дальнейшее развитие этого искусства. Он подчеркнул, что азербайджанское народно-прикладное искусство и ковроткачество как его ветвь занимают особое место в истории национальной культуры нашего народа. Э. Мамедов рассказал о представленных на выставке коврах Карабахской, Газахской, Нахчыванской, Ширванской школ ковроткачества.

На мероприятии также выступил посол Германии в Азербайджане Др. Ральф Хорлеман. Посол Германии поделился с участниками мероприятия своими впечатлениями об искусстве ковроткачества в Азербайджане, полученными за период своей работы.

В ходе выставки гостям был также продемонстрирован процесс плетения настоящего карабахского ковра. Участникам выставки была предоставлена возможность самим сделать петли на ковре. Всем, кто участвовал в процессе ткачества карабахского ковра, был вручен и специальный сертификат ОАО «Азерхалча», утвержденный послом Насими Агаевым и Эмином Мамедовым. В рамках мероприятия участникам также были розданы в изящном оформлении книги и брошюры об искусстве ковроткачества в Азербайджане на немецком языке, подготовленные Фондом Гейдара Алиева, продемонстрирован фильм, повествующий об искусстве ковроткачества в Азербайджане, а также о знаменитых ковроткачихах нашей страны.

Двери выставки, организованной в Азербайджанском культурном центре в Берлине, будут открыты для европейских любителей ковров до конца сентября, а посетителям выставки будет также представлена информация об искусстве и школах азербайджанского ковроткачества.