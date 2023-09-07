Нехватка кадров в этих сферах является одной из главных проблем - председатель Европейской социальной сети

БАКУ/Trend/- Сегодня нехватка образованных кадров в социальной сфере и сфере здравоохранения является одной из главных проблем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Европейской социальной сети Кристиан Филлет, во время своего выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг".

"Чтобы построить единую платформу, нам следует не жалеть усилий по устранению пробела в этой области. Также необходимо провести работу по привлечению лиц с ограниченными физическими возможностями.

Положительным моментом является регулярное увеличение средств, выделяемых для социального сектора из государственного бюджета Азербайджана. Это приводит к улучшению качества социальных услуг населению", - добавил Филлет.

Отметим, что впервые в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева проводится международная конференция в сфере социальных услуг под названием "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг".