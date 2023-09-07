В Университете языков прошло мероприятие «Конфуций и музыка»

БАКУ/Trend/ - В летнем онлайн-лектории Института Конфуция Азербайджанского университета языков (АУЯ) состоялась очередная лекция по китайской культуре - «Конфуций и музыка». Директор Института Конфуция АУЯ Рафиг Аббасов, рассказав о значении музыкального сопровождения обрядов и ритуалов жертвоприношений в Древнем Китае, особо остановился на высказываниях выдающегося китайского философа Конфуция о взаимосвязи музыкального и морального воспитания, роли музыки в обществе, о важности музыкального образования. Р.Аббасов отметил, что учение Конфуция основано на приоритете моральных ценностей и норм и церемониальной музыки над правовыми, экономическими, природными аспектами организации общественной жизни. Было также отмечено, что в древнейших китайских текстах и преданиях - «Беседы и суждения», «Конфуций учится играть на цине», «Записки о музыке» в «Книге ритуалов», приводятся диалоги Конфуций со своими учениками, придворным музыкантом царства Лу Ши Сянцзы, в которых философ говорит о духовной силе музыки, видя в ней средство достижения успокоенности, чувства радости, высшей гармонии и культурного совершенствования человека.

При этом Конфуций особо почитает «серьезную» музыку, рождающую высокие благородные чувства, считая, что умение разбираться в музыке и играть на музыкальных инструментах, прежде всего на «цине» является обязательным для «благородного мужа». Почти все из божественных и легендарных персонажей китайской национальной истории наделялись талантами композиторов. Владение музыкальными инструментами было также важным элементом традиционного конфуцианского обучения, обязательным качеством царствующего императора и чиновников, участвующих в управлении страной. Идея об управлении государством с помощью правил и норм внешнего поведения и музыки являлось основой конфуцианства. В заключении лекции, в исполнении студентов и преподавателей Института Конфуция АУЯ прозвучали древние китайские мелодии на китайской флейте «хулуси».