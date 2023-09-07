Отделение Скорой Медицинской Помощи Центрального Таможенного Госпиталя оказывает качественную и своевременную неотложную медицинскую помощь в режиме 24/7

БАКУ /Trend/ - Отделение Скорой Медицинской Помощи Центрального Таможенного Госпиталя своим профессиональным, опытным врачебным персоналом, прошедшим курсы обучения в зарубежных странах, уже почти 15 лет оказывает качественную и своевременную неотложную медицинскую помощь пациентам в режиме 24/7, при необходимости обеспечивает медицинскую эвакуацию, а также осуществляет мониторинг и реанимационные мероприятия. За эти годы своевременная первая медицинская помощь, оказанная высококвалифицированным медицинским персоналом отделения Скорой Медицинской Помощи, сыграла важную роль в выздоровлении тысяч пациентов.

Машины скорой медицинской помощи отделения Скорой Медицинской Помощи Центрального Таможенного Госпиталя оснащены самым современным портативным медицинским оборудованием. Это позволяет быстро и качественно выполнять диагностические и лечебные процедуры, проводить мониторинг и реанимационные мероприятия при транспортировке больного. Педиатрическая бригада осуществляет перевозку новорожденных детей в специальном кувезе, обеспечивается взятие лабораторных анализов на дому, проведение экспресс-тестов на дому и на рабочем месте. Оснащение машин скорой помощи позволяет осуществлять транспортировку пациентов в любом состоянии: пациент начинает получать лечение по дороге в стационар.

Иногда жизнь человека зависит от оказанной ему первой медицинской помощи. Своевременное прибытие в требуемое место, надлежащее оказание первой медицинской помощи пострадавшему демонстрирует самоотверженный труд, ответственность и старание медицинского персонала этого отделения. Высококвалифицированная медицинская бригада отделения Скорой Медицинской Помощи Центрального Таможенного Госпиталя оказывает медицинские услуги с высоким профессионализмом, в кратчайшие сроки достигая любого адреса вызова. Медицинский персонал отделения Скорой Медицинской Помощи по месту вызова проводит УЗИ, ЭКГ и лабораторные исследования с помощью портативных приборов. Отделение Скорой Медицинской Помощи Центрального Таможенного Госпиталя работает 365 дней в году в режиме 24/7, и всегда готово оказать скорую и неотложную медицинскую помощь. Номер телефона для вызова скорой медицинской помощи – 905. https://youtu.be/iMNmOwD45IQ