Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завершено расследование уголовного дела по факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку

Общество Материалы 7 сентября 2023 12:00 (UTC +04:00)
Завершено расследование уголовного дела по факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ/Trend/- Завершено расследование уголовного дела, связанного с вооруженным инцидентом в одном из гипермаркетов Баку.

Как передает в четверг Trend, информацию об этом распространила Генпрокуратура Азербайджана.

Сообщается, что 4 марта в результате вооруженного налета на гипермаркет, расположенный на территории Хатаинского района столицы, группой лиц, ранее вступивших в сговор, был тяжело ранен Самир Шайдаев. Потерпевший выполнял свои служебные обязанности, размещая денежные средства в банкомате, а охранявший его Руфат Гашимов был убит.

Расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением Генеральной прокуратуры по факту убийства и кражи крупной суммы денег, завершено.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости