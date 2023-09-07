Завершено расследование уголовного дела по факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку (Дополнено)

Новость дополнена (первая версия была опубликована в 12:00)

БАКУ/Trend/- Завершено расследование уголовного дела, связанного с вооруженным инцидентом в одном из гипермаркетов Баку.

Как передает в четверг Trend, информацию об этом распространила Генпрокуратура Азербайджана.

Сообщается, что 4 марта в результате вооруженного налета на гипермаркет, расположенный на территории Хатаинского района столицы, группой лиц, ранее вступивших в сговор, был тяжело ранен Самир Шайдаев. Потерпевший выполнял свои служебные обязанности, размещая денежные средства в банкомате, а охранявший его Руфат Гашимов был убит.

Расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением Генеральной прокуратуры по факту убийства и кражи крупной суммы денег, завершено.

На основании собранных вещественных доказательств 6 человек (1 - за умышленное убийство и покушение на убийство в отношении лиц, исполняющих служебный долг, и участие в разбое в сговоре с группой лиц, 3 - за содействие в совершении тех же деяний, 1 - за содействие в изготовлении огнестрельного оружия в предварительном сговоре с группой лиц и 1 - за подстрекательство к совершению преступления) были привлечены к уголовной ответственности.

Так, Даянату Гудратову, предъявлены обвинения, предусмотренные статьями 29, 120.2.1, 120.2.3, 120.2.11 (умышленное убийство и покушение на убийство в сговоре с группой лиц в отношении лица, исполняющего служебный долг, сопряженные с разбоем), 181.3.2 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью), 228.2.1, (незаконное приобретение огнестрельного оружия, его комплектующих частей и боеприпасов), 229.2.1 (изготовление огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Пособникам в совершении преступления - Азеру Мамедову, Ибрагиму Ибрагимову и Сабухи Гурбанову были предъявлены обвинения, предусмотренные ст. 29, 32.5, 120.2.1, 120.2.3, 120.2.7, 120.2.11, 181.3.2, 228.2.1, 229.2.1, а Бабеку Искендерову - по статьям - 32.3, 228.2.1 и 229.2.1 УК.

В ходе проведения сотрудниками полиции неотложных следственно-оперативных мер, другой участник разбойного нападения - Рухлан Исмайылов был ликвидирован, оказав сопротивление при задержании.

Несмотря на то, что вина Рухлана Исмайылова в указанном преступлении была полностью доказана в ходе расследования, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство в связи с выявлением новых обстоятельств и по нему ведется следствие.

У сообщников были обнаружены и изъяты использованные при совершении преступления бесствольное ружье марки "AKS Lancaster-03" и пистолет Макарова (ПМ). Помимо этого, в месте их проживания также обнаружены и изъяты пистолет марки "Minta37", многочисленные боеприпасы и принадлежащие банку денежные средства в размере 16 тысяч 835 манатов и 20 тысяч 100 долларов США.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.