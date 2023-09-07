В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с руководством пакистанского Международного университета Рифа (ФОТО)

БАКУ/Trend/- В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с ректором Международного университета Рифа (RIU) Пакистана Гуламом Аббасом Мианой.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев, поприветствовав гостей, подчеркнул, что тесные взаимные связи во всех сферах между двумя братскими странами являются образцовыми. Коснувшись вопроса о сотрудничестве в области политики здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что взаимодействие и в этой сфере осуществляется на международном уровне – в рамках сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, Организацией экономического сотрудничества, Организацией исламского сотрудничества и Движения неприсоединения: «Также динамично развивается двустороннее сотрудничество в сфере медицинского образования. Студентам из Пакистана созданы все необходимые условия для получения высшего медицинского образования в Азербайджане».

Теймур Мусаев сообщил, что Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает с Международным университетом Рифа. Так, в Баку в октябре текущего года пройдет совместно организованная международная конференция, посвященная медицинскому образованию. Эта конференция станет единой платформой для ученых и специалистов из разных стран.

В завершение министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в успешном развитии двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Гулам Аббас Миана подчеркнул, что Азербайджан - это страна, занимающая особое место в сердцах пакистанцев: «Между нашими странами существуют тесные связи во многих сферах, в том числе и в здравоохранении».

Гулам Аббас Миана отметил, что первая Международная конференция по медицинскому образованию (İnternational Conference on Medical Education – İCME) была проведена в 2009 году в столице Пакистана: «Основная цель проведения конференции ICME - собрать вместе ученых и экспертов в области медицинского образования, обсудить последние инновации, обменяться опытом, а также создать международную платформу в этой области».

В ходе встречи были также обсуждены новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.