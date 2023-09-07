Сербия использует опыт Азербайджана в сфере соцобеспечения - помощник министра

БАКУ /Trend/ - Сербия использует опыт Азербайджана в сфере социального обеспечения.

Как сообщает Trend, об этом сказала помощник министра по вопросам семьи и демографии Сербии Сандра Гружичич во время выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг" в Баку.

"Отношения между Сербией и Азербайджаном носят характер дружбы и сотрудничества. Мы пользуемся опытом системы социального обеспечения Азербайджана, извлекаем из этого выгоду. Перед нами универсальный призыв к действию. 17 Целей устойчивого развития охватывают жизнь всех людей", - сказала она.

Отметим, что впервые в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева проводится международная конференция в сфере социальных услуг под названием "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг".