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Названы возможные сроки первого переселения в село Сус

Общество Материалы 7 сентября 2023 14:30 (UTC +04:00)
Названы возможные сроки первого переселения в село Сус

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Процесс переселения в село Забух прошел очень успешно. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретились с этими семьями, состоялась очень интересная встреча.

Об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, сообщает в четверг Trend.

"Уверен, что проект села Сус будет таким же успешным. Думаю, что переселение туда возможно к началу следующего года. К концу этого года мы увидим тысячи местных жителей в Лачине. Точно так же мы обеспечим два-три процесса переселения в месяц в Забух до конца года", - сказал Мамедов.

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