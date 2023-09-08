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В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледжи

Общество Материалы 8 сентября 2023 09:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледжи

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начинается процесс зачисления по дополнительному размещению лиц, поступивших в средние специальные учебные заведения Азербайджана на базе общего среднего образования.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве науки и образования, поступившие могут подать заявку, зарегистрировавшись в системе https://portal.edu.az/ и выбрав услугу «Регистрация обучающихся в высших и средних учебных заведениях».

Регистрация завершится 13 сентября.

Лица, не прошедшие регистрацию с использованием соответствующего электронного сервиса и не получившие подтверждение от учебного заведения, будут исключены из списка зачисленных.

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