Органами прокуратуры допрошены более 2500 пострадавших от депортации азербайджанцев

БАКУ /Trend/ - По факту депортации азербайджанцев с родных земель в 1988-1991 годах органами прокуратуры допрошено более 2500 потерпевших.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Заманов во время прямой трансляции на странице ведомства в социальной сети Instagram.

По его словам, азербайджанцы подверглись четырем этапам депортации.

"Все это расследуется органами прокуратуры. Во время этих депортаций тысячи азербайджанцев были изгнаны из родных мест. Многие из них были убиты с особой жестокостью. Их имущество было отобрано. По факту депортации азербайджанцев в 1988-1991 годах возбуждено уголовное дело, идет расследование, проводятся допросы", - добавил Н.Заманов.