Прекращение уголовного дела против армянских футболистов является примером гуманистической позиции - Генпрокуратура Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Прекращение уголовного дела в отношении трех футболистов армянского происхождения, оскорбивших азербайджанских флаг, является примером гуманистической позиции азербайджанского государства.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал начальник следственного управления Генпрокуратуры Немат Заманов во время прямой трансляции на странице ведомства в социальной сети Instagram.

Он отметил, что никакие народы, проживающие в Азербайджане, не подвергаются дискриминации и все имеют равные права.

"Было учтено, что эти лица ранее не совершали преступлений, а также их искреннее раскаяние. С учетом того, что они распространили кадры с содеянным на интернет-ресурсах, разместили в интернете запрещенную информацию, в их отношении в административном порядке был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 10 дней", - добавил Заманов.

Отметим, что 10-дневный административный срок наказания недавно истек и данные лица были переданы армянской стороне.