Главы МЧС тюркских государств посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министры по чрезвычайным ситуациям тюркских государств посетили могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Аллею шехидов в Баку.

Об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, передает в пятницу Trend.

Было отмечено, что участники второго заседания министров по управлению чрезвычайными ситуациями стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств, организованного министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в Баку, 8 сентября посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок и букеты цветов к его могиле.

Участники мероприятия также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложили на ее могилу цветы.

Затем была посещена Аллея шехидов, возложены цветы к могилам сыновей Отечества, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложен венок к памятнику "Вечный огонь".