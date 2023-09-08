Завтра в Азербайджане завершится отбор специальностей на вакантные места вузов

БАКУ/Trend/- Квалификационный отбор абитуриентов, желающих поступить на вакантные плановые места высших учебных заведений и в колледжи на основе полного (11-летнего) среднего образования, продолжится до 23:59 9 сентября.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, абитуриенты, принятые в высшие учебные заведения, не имеют права участвовать в конкурсе на зачисление на вакантные плановые места и в колледжи.

Абитуриенты могут указать в электронной форме заявки на выбор специальности коды вакантных специальностей высших учебных заведений, а также специальностей средних специальных учебных заведений.

Список вакантных плановых мест высших и средних учебных заведений опубликованы в 7-м и 5-м номерах журнала "Абитуриент".

Абитуриент, имеющий право выбора специальности (а также суббакалавр), может выбрать до 20 кодов специальностей высших и средних специальных учебных заведений, введя их в нужной последовательности в разделе "Электронное заявление абитуриента о выборе специальности", пройдя по ссылке eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas2, до вышеуказанного времени.

Абитуриенты (субакалавры), не оформившие заявку на электронный выбор специальности, не будут допущены к конкурсу.