Физиотерапия является важной процедурой в процессе восстановления организма - врач-физиотерапевт

БАКУ/Trend/ - Физиотерапия является важной процедурой в процессе восстановления организма после ряда заболеваний и средством профилактики. Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала завотделом санаторно-курортного реабилитационного центра ьинистерства здравоохранения Азербайджана, врач-физиотерапевт Тарана Мамедова.

- 8 сентября - Международный день физиотерапии. Тарана ханым, в начале беседы хотелось бы узнать историю учреждения этого дня…

- С целью повышения уровня осведомленности общества о важности физиотерапии в сохранении и защите здоровья граждан, 8 сентября 1951 года в Копенгагене была создана Международная конфедерация физиотерапии.

В 1996 году Всемирная конфедерация физиотерапии выступила с инициативой отметить 8 сентября как Международный день физиотерапии.

- При лечении каких заболеваний применяется физиотерапия?

- В настоящее время физиотерапия является незаменимой областью медицины. Физиотерапия – лечебно-профилактическая процедура, играющая важную роль в процессе восстановления организма после тяжелых заболеваний, а также предотвращает обострения различных заболеваний.

Физиотерапия предполагает использование солнечных лучей, электромагнитных и ультразвуковых волн при помощи специальных аппаратов. В то же время, она применяется при лечении различных заболеваний. К таким заболеваниям относятся болезни органов пищеварения, нервной системы, респираторные, гинекологические, урологические, хирургические заболевания, заболевания суставов и др.