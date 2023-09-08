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Замглавы ИВ Сядяряка освобожден от должности

Общество Материалы 8 сентября 2023 15:34 (UTC +04:00)
Замглавы ИВ Сядяряка освобожден от должности

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/- Заместитель главы Исполнительной власти Сядярякского района освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно соответствующему распоряжению, заместитель главы Испонительной власти Сядярякского района Нахчыванской Автономной Республики Али Зейналзаде освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что сегодня в Нахчыванской Автономной Республике также были отстранены от занимаемых должностей замглавы ИВ Кянгярлинского района Гурбанова Сария, замглавы ИВ Шахбузского района Турал Гулиев и замглавы ИВ города Нахчыван Тахмина Мустафаева.

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