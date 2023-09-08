Замглавы ИВ Сядяряка освобожден от должности

БАКУ/Trend/- Заместитель главы Исполнительной власти Сядярякского района освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно соответствующему распоряжению, заместитель главы Испонительной власти Сядярякского района Нахчыванской Автономной Республики Али Зейналзаде освобожден от занимаемой должности.

Напомним, что сегодня в Нахчыванской Автономной Республике также были отстранены от занимаемых должностей замглавы ИВ Кянгярлинского района Гурбанова Сария, замглавы ИВ Шахбузского района Турал Гулиев и замглавы ИВ города Нахчыван Тахмина Мустафаева.