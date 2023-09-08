В ИВ города Нахчыван произведены кадровые изменения

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти города Нахчыван произведены кадровые изменения.

Как сообщает в пятницу Trend, начальник отдела по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления аппарата ИВ Мамедов Гасым Мамедгасан оглу и начальник юридического отдела Иманов Эмин Али оглу освобождены от занимаемых должностей.

Также освобождены от должностей представитель главы ИВ города Нахчыван по участковому административно-территориальному округу № 2 Абдуллаев Сафар Гусейн оглу и представитель по участковому административно-территориальному округу поселка Алиабад Алиев Эльнур Мамедали оглу. Другим приказом на эти должности были назначены Керимов Сулиддин Иса оглу и Гусейнов Вугар Гуламгусейн оглу соответственно.