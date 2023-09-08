В Госфонде соцзащиты Нахчывана произведено новое кадровое назначение

БАКУ /Trend/ - Состоялось новое кадровое назначение в правление Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно соответствующему приказу, подписанному министром труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики Джейхуном Джалиловым, Абдинов Нухи Аббасали оглу назначен заместителем председателя правления Государственного фонда социальной защиты.

Отметим, что в Исполнительной власти города Нахчыван произошел ряд кадровых изменений.

Начальник отдела по работе с территориальными органами управления и местного самоуправления аппарата ИВ Мамедов Гасым Мамедгасан оглу и начальник юридического отдела ИВ Иманов Эмин Али оглы освобождены от занимаемой должности.

Также освобождены от занимаемой должности представитель главы Исполнительной власти города Нахчыван по участковому административно-территориальному округу № 2 Абдуллаев Сафар Гусейн оглы и представитель по участковому административно-территориальному округу поселка Алиабад Алиев Эльнур Мамедали оглы. Согласно соответствующему приказу, на их место назначены Керимов Сулиддин Иса оглу и Гусейнов Вугар Гуламгусейн оглу.